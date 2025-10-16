Exposição “bons vizinhos” no Paço dos Condes de Ourém

A exposição fotográfica “Bons vizinhos” está patente até ao dia 19 de Outubro no Paço dos Condes, em Ourém. De acordo com o município, a mostra “nasce de um projecto que dá voz a cerca de 40 migrantes que vivem no concelho de Ourém”. “Através de entrevistas íntimas e autênticas, registadas em fotografia e vídeo, construiu-se um retrato colectivo dos nossos vizinhos - das suas histórias, memórias, desafios e sonhos”, acrescentou. O resultado consiste numa exposição fotográfica e num documentário que celebram a diversidade cultural do concelho, “promovendo o encontro, a empatia e o reconhecimento mútuo”, adiantou a autarquia.