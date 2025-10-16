Exposição colectiva reúne artistas alentejanos em Alhandra

A Galeria de Exposições Augusto Bértholo, em Alhandra, acolhe a Exposição Colectiva de Pintura e Escultura “IP2N4-art”, promovida pela Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira, em colaboração com a Associação dos Artistas Plásticos do Alentejo. Inaugurada a 5 de outubro, a mostra apresenta obras de oito artistas: Carlos Godinho, Elsa Morgadinho, Flávio Horta, Francisco D’Almeida Rato, Joaquim Rosa, Júlio Jorge, Manuel Casa Branca e Pedro Pinheiro.

O movimento “IP2N4-art” reúne um conjunto de artistas plásticos oriundos de diferentes pontos do Alentejo, com percursos artísticos e linguagens visuais muito distintas, tanto ao nível pictórico como escultórico. Esta diversidade é, aliás, uma das marcas identitárias do grupo. A exposição pode ser visitada até 26 de outubro e as entradas são livres.