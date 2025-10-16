Exposição solidária de obras de Massimo Esposito no CRIA

Uma exposição de obras de arte de Massimo Esposito, vai estar em exposição, nas instalações do CRIA – Centro de Recuperação e Integração de Abrantes, a partir de 17 de Outubro.

Com o título “Traços de Generosidade”, a exposição de carácter solidário reúne um conjunto de obras originais e reproduções da autoria do artista, destinando-se 50% do valor angariado com a sua venda para o CRIA, para impulsionar os utentes à arteterapia, muito importante nestes casos.

A inauguração da exposição está marcada para as 16h00, nas instalações do CRIA.