Edição de 2025-10-16
Edição de 2025.10.16 1ª página Cultura e Lazer Folclore em Santarém fica mais pobr ...
Folclore em Santarém fica mais pobre com a morte de João Cotrim
João Cotrim - foto DR

João Cotrim tinha 70 anos. Foi professor e integrou durante largos anos os Grupos Infantil de Dança Regional e Académico de Danças Ribatejanas, de Santarém, como bailador, como músico e como director.

A Liga dos Amigos do Festival Celestino Graça, com sede em Santarém, emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de João Cotrim, na madrugada de 10 de Outubro, vítima de doença. Contava 70 anos. “Em criança ingressou nos Grupos Infantil de Dança Regional e Académico de Danças Ribatejanas, de Santarém, dos quais fez parte como bailador, como músico e como director, sempre tendo evidenciado uma notável dedicação e competência, pelo que se constituiu como uma grande referência e um digno exemplo. Com os grupos escalabitanos actuou em praticamente todo o país e em cerca de vinte países estrangeiros”, divulga-se na nota de pesar.
João Cotrim integrou também as comissões executivas do Festival Internacional de Folclore de Santarém (1977) e do Festival Celestino Graça - A Festa das Artes e das Tradições Populares do Mundo, de Santarém, desde 1995. Ainda segundo a mesma publicação, João Cotrim fez os seus estudos na antiga Escola Comercial e Industrial de Santarém e no Instituto Técnico de Lisboa, tendo exercido a profissão de professor de Educação Visual em diversos estabelecimentos de ensino, nomeadamente na Escola Mem Ramires, de Santarém, onde se efectivou e cujo Conselho Directivo integrou durante alguns anos. Exerceu também actividade profissional, como medidor orçamentista numa firma de construção civil e trabalhou cerca de dez anos em Angola nesse sector.

