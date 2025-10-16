Carlos Alves recebeu a confiança do eleitorado arrudense para implementar o seu programa nos próximos quatro anos - foto O MIRANTE

Carlos Alves ganhou a Câmara de Arruda dos Vinhos mas vai ter mais oposição

Na sua primeira corrida eleitoral como candidato à Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves conquistou a vitória mas viu o PS perder a Junta de São Tiago dos Velhos e a maioria na assembleia municipal. Autarca promete continuar a trabalhar para o futuro da sua terra.