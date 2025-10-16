Carlos Alves ganhou a Câmara de Arruda dos Vinhos mas vai ter mais oposição
Na sua primeira corrida eleitoral como candidato à Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves conquistou a vitória mas viu o PS perder a Junta de São Tiago dos Velhos e a maioria na assembleia municipal. Autarca promete continuar a trabalhar para o futuro da sua terra.
O socialista Carlos Alves conseguiu vencer a Câmara de Arruda dos Vinhos mas a festa foi agridoce: apesar de manter a maioria no executivo municipal, viu essa maioria desaparecer na assembleia municipal e também viu o PS perder uma das juntas de freguesia do concelho para a coligação PSD/IL/CDS. Carlos Alves ficou em primeiro lugar das preferências de voto com 46,41% dos votos, elegendo quatro vereadores. Atrás, com 39,75%, ficou a coligação PSD/IL/CDS, encabeçada por Rute Miriam, que elege três vereadores. O Chega obteve 7,91% e o PCP apenas 3% dos votos.
Na sede do PS, na noite eleitoral, Carlos Alves disse a O MIRANTE estar ciente do peso da responsabilidade que lhe fora imputada pelos eleitores e prometeu honrar a missão de autarca. “Sinto-me bem, mas amanhã o trabalho continua. Agradeço de forma muito especial a Arruda dos Vinhos por termos continuado a merecer a confiança necessária para construirmos futuro”, afirmou.
Na assembleia municipal as contas fecharam-se da seguinte forma: PS venceu com 44,96% dos votos (10 mandatos), seguido de PSD/IL/CDS com 38,18% (8 mandatos), Chega com 9,55% (2 mandatos) e PCP-PEV com 4,45%, elegendo um elemento.
As contas nas freguesias
Nas juntas de freguesia a surpresa foi a vitória da coligação PSD/IL/CDS na freguesia de São Tiago dos Velhos, com 43,19% e 4 mandatos, face ao PS que obteve 42,80% (e também quatro mandatos), sobrando um mandato para atribuir ao Chega, a terceira força mais votada nessa freguesia. O PS venceu com maioria absoluta em Arranhó, em Cardosas e na sede de concelho, Arruda dos Vinhos.