João Heitor reforça maioria absoluta do PSD na Câmara do Cartaxo

João Heitor volta a sentar-se na cadeira da presidência com uma vitória expressiva e maioria confortável. O PSD dominou as urnas e conquistou ao PS a Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique e a Junta de Pontével a um movimento independente.

O social-democrata João Heitor (PPD/PSD) foi reeleito presidente da Câmara Municipal do Cartaxo com maioria absoluta, ao alcançar 63,88% dos votos, o que se traduz em cinco eleitos no executivo. O PS ficou em segundo lugar, a larga distância, com 18,15%, mas ainda assim elegeu um autarca. O Chega passa também a ter um eleito na câmara, após obter 11,94% dos votos.

A Assembleia Municipal do Cartaxo vai continuar a ser dominada pelo PSD, que reforçou a maioria e conquistou mais votos, tendo como cabeça-de-lista o ex-deputado e ex-vereador Vasco Cunha, que assim regressa às lides políticas. O partido terá 12 deputados municipais, enquanto o PS, segundo mais votado, obteve cinco lugares. O Chega passa a ter três eleitos, mais um do que em 2021; a CDU mantém o eleito único e o Bloco de Esquerda deixa de estar representado nesse órgão.

O PS conseguiu uma maioria absoluta na Junta de Freguesia de Valada. Os socialistas vão também continuar a presidir à Junta de Freguesia de Vale da Pedra. O PSD conquistou ao PS a Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique, venceu nas Uniões de freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta e de Ereira e Lapa e alcançou também a presidência da Junta de Pontével, que era liderada pelo movimento independente MIP.