uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.16 1ª página Política João Nicolau conquista Câmara de Al ...
João Nicolau conquista Câmara de Alenquer mas o PS perdeu maioria absoluta
João Nicolau venceu, mas conta com mais oposição nos próximos quatro anos - foto O MIRANTE

João Nicolau conquista Câmara de Alenquer mas o PS perdeu maioria absoluta

O socialista João Nicolau venceu as eleições para a Câmara de Alenquer na sua primeira candidatura, mas perdeu a maioria absoluta. O novo presidente vai liderar um executivo fragmentado, com mais oposição e com o TODOS nas juntas de freguesia de Olhalvo, Alenquer e Carregado e Cadafais.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O socialista João Nicolau conseguiu conquistar a presidência da Câmara Municipal de Alenquer na sua primeira candidatura. No entanto, o PS perdeu a maioria no executivo e, de cinco lugares conquistados nas eleições de 2021, tem agora três, o que não vai facilitar a vida ao autarca.
João Nicolau terá como vereadores da oposição dois eleitos pela coligação TODOS (PSD/CDS/IL/PPM/MPT/NC), que ficou em segundo lugar, um eleito do Chega, que está pela primeira na câmara, e Tiago Pedro, que se candidatou como independente depois de ter deixado o PS. A CDU deixa de ter representantes no executivo municipal, uma vez que perdeu o vereador conquistado nas autárquicas de 2021.
Na nova composição da Assembleia Municipal de Alenquer, o PS foi o mais votado, mas passa de dez eleitos em 2021 para oito. A coligação TODOS ficou em segundo lugar com sete deputados. O Chega passa a ter quatro representantes e a CDU fica com dois eleitos.

“Temos de perceber o que falhou nas zonas urbanas”
Na sede do PS, na noite eleitoral, João Nicolau disse a O MIRANTE estar feliz pela confiança dos munícipes no projecto socialista, que comanda há meio século os destinos do concelho, mas promete neste mandato “um novo impulso” para o desenvolvimento de Alenquer. Para isso, segundo o autarca, será necessária “alguma ginástica eleitoral” tendo em conta a perda da maioria, mas ainda “não está nada definido”.
Quanto aos resultados nas freguesias, João Nicolau atribui-os ao “fenómeno nacional”. “Nas áreas mais urbanas vamos ter de perceber o que podemos fazer para chegar mais perto da confiança das pessoas, porque claramente estaremos a falhar em alguma coisa. Temos de trabalhar para que as pessoas percebam que o Partido Socialista é a única força política capaz e próxima de resolver os seus problemas”, afirmou.

PS perde juntas

O PS perdeu para a coligação TODOS as presidências das juntas de freguesia de Olhalvo, Alenquer e Carregado e Cadafais, o que, segundo João Nicolau, será “motivo de reflexão”. Os socialistas venceram nas freguesias de Ota, Abrigada e Cabanas de Torres, Ventosa, Meca, Carnota e Ribafria e Pereiro de Palhacana. Destaque ainda para os movimentos independentes que vão liderar as freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha, e Vila Verde dos Francos.

João Nicolau conquista Câmara de Alenquer mas o PS perdeu maioria absoluta
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...