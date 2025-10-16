João Nicolau conquista Câmara de Alenquer mas o PS perdeu maioria absoluta

O socialista João Nicolau venceu as eleições para a Câmara de Alenquer na sua primeira candidatura, mas perdeu a maioria absoluta. O novo presidente vai liderar um executivo fragmentado, com mais oposição e com o TODOS nas juntas de freguesia de Olhalvo, Alenquer e Carregado e Cadafais.

O socialista João Nicolau conseguiu conquistar a presidência da Câmara Municipal de Alenquer na sua primeira candidatura. No entanto, o PS perdeu a maioria no executivo e, de cinco lugares conquistados nas eleições de 2021, tem agora três, o que não vai facilitar a vida ao autarca.

João Nicolau terá como vereadores da oposição dois eleitos pela coligação TODOS (PSD/CDS/IL/PPM/MPT/NC), que ficou em segundo lugar, um eleito do Chega, que está pela primeira na câmara, e Tiago Pedro, que se candidatou como independente depois de ter deixado o PS. A CDU deixa de ter representantes no executivo municipal, uma vez que perdeu o vereador conquistado nas autárquicas de 2021.

Na nova composição da Assembleia Municipal de Alenquer, o PS foi o mais votado, mas passa de dez eleitos em 2021 para oito. A coligação TODOS ficou em segundo lugar com sete deputados. O Chega passa a ter quatro representantes e a CDU fica com dois eleitos.

“Temos de perceber o que falhou nas zonas urbanas”

Na sede do PS, na noite eleitoral, João Nicolau disse a O MIRANTE estar feliz pela confiança dos munícipes no projecto socialista, que comanda há meio século os destinos do concelho, mas promete neste mandato “um novo impulso” para o desenvolvimento de Alenquer. Para isso, segundo o autarca, será necessária “alguma ginástica eleitoral” tendo em conta a perda da maioria, mas ainda “não está nada definido”.

Quanto aos resultados nas freguesias, João Nicolau atribui-os ao “fenómeno nacional”. “Nas áreas mais urbanas vamos ter de perceber o que podemos fazer para chegar mais perto da confiança das pessoas, porque claramente estaremos a falhar em alguma coisa. Temos de trabalhar para que as pessoas percebam que o Partido Socialista é a única força política capaz e próxima de resolver os seus problemas”, afirmou.