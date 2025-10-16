uma parceria com o Jornal Expresso

Silvino Lúcio garante segundo mandato em Azambuja com maioria relativa 
Silvino Lúcio conquistou novamente Azambuja com uma diferença de votos a rondar os 3% - foto O MIRANTE

Silvino Lúcio manteve a Câmara de Azambuja nas mãos do PS e vai continuar a governar com maioria relativa, num executivo com a mesma correlação de forças. O PS também venceu a eleição para a assembleia municipal, mas ficou com menos um eleito. O PSD subiu em votos e conquistou duas juntas com maioria absoluta.

O socialista Silvino Lúcio vai continuar a comandar os destinos do concelho de Azambuja, tendo sido eleito para um segundo mandato na presidência da câmara. O PS obteve 32,92% dos votos e, tal como em 2021, mantém três lugares no executivo. O PSD subiu o número de votantes, mas manteve-se em segundo lugar para a câmara. Obteve 30,35% dos votos e, por isso, continua com dois vereadores. Também o Chega mantém um eleito (17,24%) e a CDU conserva igualmente um vereador (13,69%).
O PS também tem mais lugares na Assembleia Municipal de Azambuja, com oito, menos um do que no mandato que agora finda. O PSD tem sete, o Chega quatro e a CDU dois. O Bloco de Esquerda deixou de estar representado nesse órgão.
Na sede do PS, em Azambuja, a noite foi de emoções até serem conhecidos os resultados. Ninguém largou o telefone, ansioso por saber em primeira mão quantas juntas de freguesia o partido tinha ganho ou perdido, e se Silvino Lúcio voltaria a sentar-se na cadeira de presidente. Já depois de confirmada a vitória, Silvino Lúcio disse a O MIRANTE que este ano a disputa eleitoral foi “mais renhida”, sobretudo com o PSD. O autarca reconheceu que o partido rival fez uma “excelente campanha”, com “bons candidatos”, e que “com toda a justiça se aproximou do Partido Socialista”.

Freguesias com vitórias repartidas

O PSD obteve maioria absoluta nas freguesias de Vila Nova da Rainha e de Aveiras de Baixo. Os socialistas conquistaram à CDU a presidência da freguesia de Aveiras de Cima, embora sem maioria absoluta. O PS aumentou ainda a votação na freguesia de Azambuja, passando de cinco para seis eleitos embora continue com maioria relativa. O PS conseguiu maioria absoluta na União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, conquistando a junta que estava nas mãos da CDU. Sem maioria, o PS venceu ainda em Vale do Paraíso, mas perdeu a freguesia de Alcoentre, que foi ganha pelo movimento independente RIFA.

