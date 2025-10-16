uma parceria com o Jornal Expresso

Alenquer abre concurso para bolsas de estudo do ensino superior

A Câmara Municipal de Alenquer vai atribuir, no ano lectivo de 2025/2026, um total de 50 bolsas de estudo destinadas a alunos do ensino superior economicamente carenciados e com aproveitamento escolar. As candidaturas decorrem entre 20 de Outubro e 14 de Novembro e o município prevê a atribuição de 10 bolsas a alunos que ingressem pela primeira vez no ensino superior e 40 a estudantes que já se encontrem a frequentar cursos. Tal como em anos anteriores, cada bolsa terá o valor de 600 euros, perfazendo um montante global de 30 mil euros.
Segundo a proposta aprovada em reunião de câmara, a atribuição das bolsas tem como objectivo apoiar os estudantes residentes no concelho que, por falta de condições económicas, se encontram impossibilitados de prosseguir estudos, promovendo ao mesmo tempo a formação de quadros técnicos superiores e contribuindo para um desenvolvimento social, económico e cultural mais equilibrado do concelho.

