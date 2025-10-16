Antigas instalações da USF de Vialonga vão ser adaptadas a biblioteca

Lançamento do concurso público para dar novo ar a um espaço que estava sem uso há vários anos foi aprovado por unanimidade na última reunião de Câmara de Vila Franca de Xira.

As antigas instalações da Unidade de Saúde Familiar (USF) de Vialonga, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, que estavam desocupadas há vários anos por não servirem da melhor maneira as necessidades da USF, vão dar lugar a uma biblioteca. O espaço tinha infiltrações e problemas de espaço que agora o município espera resolver. A proposta de requalificação das antigas instalações foi aprovada por unanimidade na última reunião de câmara de Vila Franca de Xira e o concurso público a lançar tem um valor base de um milhão e 300 mil euros. A empreitada tem um prazo de execução previsto de um ano e incidirá sobre as fracções municipais situadas no piso 0 e no piso -1 do edifício da actual Avenida dos Bombeiros Voluntários, n.º 1, em Vialonga. A área total a intervencionar, segundo a proposta agora aprovada, é de 1.232 m². O objectivo é a remodelação e adaptação das instalações para acolher novas valências e serviços públicos municipais de utilização geral e colectiva, promovendo melhores condições de prestação de serviço à população. O projecto contempla a instalação de três espaços principais: uma nova biblioteca municipal de Vialonga (piso 0), um espaço de serviços de apoio à comunidade (piso -1), com foco no apoio psicossocial de proximidade à população, e a criação do FabLab de Vialonga (piso -1), dedicado ao desenvolvimento de projectos em prol da sustentabilidade social, económica, cultural e ambiental.

Dada a natureza do investimento, a autarquia vai assumir encargos orçamentais em diferentes anos económicos, com o pagamento da empreitada a começar em 2026, estando previsto o pagamento de 700.000€ e, depois, em 2027 o pagamento final de 600.000€.