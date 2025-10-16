uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.16 1ª página Sociedade Bombeiros de Merceana e de Alenquer ...

Bombeiros de Merceana e de Alenquer recebem apoios

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Alenquer vai conceder um apoio financeiro de 23 mil euros às Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Alenquer e da Merceana, em reconhecimento do seu papel na organização e segurança de eventos promovidos pelo município. O montante será distribuído pelas duas corporações cabendo aos Bombeiros de Alenquer 17.500 euros e para os Bombeiros da Merceana 5.500 euros. A verba serve para comparticipar as despesas decorrentes da participação destas corporações no Festival Alma do Vinho, Rali de Lisboa e os eventos desportivos Lazer Run e BTT.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...