Bombeiros de Merceana e de Alenquer recebem apoios

A Câmara Municipal de Alenquer vai conceder um apoio financeiro de 23 mil euros às Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Alenquer e da Merceana, em reconhecimento do seu papel na organização e segurança de eventos promovidos pelo município. O montante será distribuído pelas duas corporações cabendo aos Bombeiros de Alenquer 17.500 euros e para os Bombeiros da Merceana 5.500 euros. A verba serve para comparticipar as despesas decorrentes da participação destas corporações no Festival Alma do Vinho, Rali de Lisboa e os eventos desportivos Lazer Run e BTT.