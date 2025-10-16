Caminhada Outubro Rosa em Benavente

O Parque 25 de Abril, em Benavente, vai ser o ponto de encontro para a caminhada de sensibilização “Outubro Rosa”, no próximo dia 26 de Outubro. A concentração está agendada para as 09h30 e o início da caminhada para as 10h00, num percurso que terá início e fim no mesmo local.

A actividade, promovida pelo Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, integra o movimento “Outubro Rosa”, uma campanha internacional de consciencialização sobre o cancro da mama que, todos os anos, mobiliza instituições, municípios e cidadãos em todo o país.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na Lavandaria do Parque ou no salão A Zé Cabeleireiros. O donativo mínimo é de cinco laços e inclui um kit com t-shirt e garrafa de água.