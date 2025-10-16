Clube do Riso chegou a Abrantes para promover saúde e bem-estar

No final de Setembro arrancou o projecto Clube do Riso Abrantes, coordenado por Ana Isabel Soares. Segundo explicou a vereadora Raquel Olhicas, esta iniciativa segue o exemplo de outros clubes já existentes a nível nacional e tem como principal objectivo servir a comunidade, promovendo a saúde mental e o bem-estar através do riso. “É uma forma de contribuir para a criação de uma comunidade mais feliz e saudável”, sublinhou Raquel Olhicas. A sessão inaugural teve lugar no Centro Cívico, Cultural e Desportivo de Alferrarede Velha. Contudo, a responsável pelo projecto está ainda a procurar um espaço mais próximo da zona central de Abrantes, de modo a facilitar a participação dos munícipes. A vereadora acrescentou que o município está empenhado em encontrar uma solução consensual que permita maior adesão da população. Nesse sentido está em análise a possibilidade de manter sessões no Centro Cívico de Alferrarede Velha, mas também de criar alternativas mais acessíveis para os residentes da cidade. O Clube do Riso Abrantes pretende ser um espaço aberto, acessível e inclusivo, onde o riso se transforma em ferramenta de fortalecimento da saúde emocional e social.