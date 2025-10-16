Corrida Cimpor volta a Alhandra este mês com centenas de atletas

A vila de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, prepara-se para receber a 19 de Outubro a quinta edição da Corrida Cimpor, um evento que une prática desportiva, convívio e solidariedade e que promete voltar a envolver a comunidade da vila. Organizada pela Cimpor, a corrida tem como objectivo promover um estilo de vida saudável entre colaboradores, entusiastas de corrida e a população, reforçando ao mesmo tempo a ligação histórica da empresa à vila. A grande novidade deste ano é a Kids Race, uma prova de 500 metros dedicada aos mais novos, incentivando-os a dar os primeiros passos no mundo da corrida. Além da Kids Race, mantêm-se as provas tradicionais: a corrida de 10 km e a caminhada de 4 km. Todas as partidas terão lugar na Rua Henrique Taveira, junto à entrada principal do Centro de Produção de Alhandra da Cimpor.

A Corrida Cimpor conta, uma vez mais, com a colaboração da Câmara de Vila Franca de Xira, da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, e dos Bombeiros Voluntários de Alhandra, instituições que têm sido parceiras essenciais na organização e sucesso do evento. Um dos pontos altos da iniciativa é a sua vertente solidária. A totalidade da receita obtida com as inscrições será doada aos Bombeiros Voluntários de Alhandra, num gesto que reforça a ligação entre a empresa e a comunidade.