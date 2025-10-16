uma parceria com o Jornal Expresso

2025-10-16
Detido por furto em residência no concelho de Almeirim

A GNR de Almeirim deteve um homem de 34 anos pelo crime de furto em interior de residência, no concelho de Almeirim. No decorrer de uma investigação relacionada com a ocorrência de múltiplos furtos no interior de residências, os militares desenvolveram diligências que permitiram identificar e localizar o suspeito.
No decurso da operação, no dia 2 de Outubro, o suspeito foi interceptado e detido em flagrante delito. Foi realizada uma busca domiciliária, da qual resultou a apreensão de diverso material, nomeadamente: uma arma de fogo; um carregador com munições; um bastão de madeira; um conjunto de chaves de ferramentas; uma garrafa de gás e um par de luvas.

