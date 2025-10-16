uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.16 1ª página Sociedade Detidos em Alenquer por tráfico de ...

Detidos em Alenquer por tráfico de droga junto a escolas

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A GNR deteve dois homens por venderem droga junto a escolas e habitações, maioritariamente a jovens, no concelho de Alenquer. Os detidos têm 17 e 34 anos e foram presentes ao Tribunal Judicial de Loures e ficaram em prisão preventiva. A investigação, relacionada com o crime de tráfico de estupefacientes, decorria há cerca de um ano e os militares da Guarda desenvolveram diligências policiais que permitiram identificar os suspeitos. Os militares cumpriram dois mandados de detenção, um mandado de busca domiciliária e duas buscas em viaturas. Estas diligências resultaram na apreensão de diverso material, nomeadamente 2.864 doses de haxixe, 2.090 euros em numerário, três viaturas, cinco telemóveis e ainda material de fraccionamento, armazenamento e distribuição da droga.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...