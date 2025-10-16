Detidos em Alenquer por tráfico de droga junto a escolas

A GNR deteve dois homens por venderem droga junto a escolas e habitações, maioritariamente a jovens, no concelho de Alenquer. Os detidos têm 17 e 34 anos e foram presentes ao Tribunal Judicial de Loures e ficaram em prisão preventiva. A investigação, relacionada com o crime de tráfico de estupefacientes, decorria há cerca de um ano e os militares da Guarda desenvolveram diligências policiais que permitiram identificar os suspeitos. Os militares cumpriram dois mandados de detenção, um mandado de busca domiciliária e duas buscas em viaturas. Estas diligências resultaram na apreensão de diverso material, nomeadamente 2.864 doses de haxixe, 2.090 euros em numerário, três viaturas, cinco telemóveis e ainda material de fraccionamento, armazenamento e distribuição da droga.