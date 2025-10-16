Dez escolas de Alenquer participam no programa Eco-Escolas

Dez escolas do concelho de Alenquer voltam a participar no programa Eco-Escolas no ano lectivo 2025/2026. A iniciativa promove a educação ambiental e cidadania e incentiva os alunos a contribuir para a sustentabilidade do meio ambiente. Vão participar a Escola Básica Integrada do Carregado, Escola Básica 2,3 Visconde de Chanceleiros, Escola 2,3 Pêro de Alenquer, Escola Secundária Damião de Goes, Escola Básica de Alenquer, Escola Básica de Cheganças, Escola Básica de Paredes, Escola Básica de Santana da Carnota e Escola Básica de Abrigada.

A Câmara de Alenquer assegura o pagamento das inscrições, num total de 855 euros. O valor corresponde a 95 euros por estabelecimento de ensino e está enquadrado no orçamento municipal de apoio aos Planos de Actividades dos Agrupamentos de Escolas.