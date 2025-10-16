uma parceria com o Jornal Expresso

Escola Básica do Forte da Casa está velha e a necessitar de obras

Escola Básica do Forte da Casa está velha e a necessitar de obras

Estabelecimento escolar do Forte da Casa, actualmente destinado apenas ao primeiro ciclo do ensino básico, vai passar a acolher também a valência de pré-escolar. Mas só depois de obras de quase dois milhões de euros.

A Escola Básica Professor Romeu Gil, localizada na vila do Forte da Casa, está velha e há muito que precisa de obras para melhorar as condições dos alunos, professores e funcionários. Há vários anos que pais e profissionais da educação exigiam a realização de trabalhos que agora o executivo da Câmara de Vila Franca de Xira deliberou aprovar, por unanimidade, na sua última reunião. Em causa está o lançamento de um concurso público que prevê trabalhos de 1 milhão e 850 mil euros que deverão durar 450 dias.
A intervenção, segundo a proposta agora aprovada, tem como objectivo dotar o edifício da valência de ensino pré-escolar, com duas salas de actividades e capacidade para 50 crianças dos 3 aos 5 anos, bem como reformular e ampliar o refeitório e copa, reorganizar espaços do corpo docente, criar um espaço complementar para Actividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e requalificar os espaços exteriores. Actualmente, a escola está apenas destinada ao primeiro ciclo do ensino básico. O procedimento prevê que a adjudicação e a decisão de contratar devem reportar-se à totalidade dos trabalhos a executar por um único concorrente/entidade executante de obras públicas, e não por lotes com diferentes concorrentes.
A intervenção na EB1 Professor Romeu Gil compreende, entre outros, os seguintes trabalhos gerais: demolição parcial do edifício anexo - o núcleo afecto ao corpo docente (piso superior) e ao refeitório (piso inferior), totalizando aproximadamente 300 m² de área de construção, distribuída por dois pisos; construção de um novo espaço de ampliação, com cerca de 730 m² de área bruta, igualmente distribuída por dois pisos, destinado a albergar as instalações do Jardim de Infância (Educação Pré-Escolar); as novas áreas afectas ao corpo docente; o novo refeitório escolar; a reabilitação dos elementos de ligação ao edifício principal, designadamente o corredor e as escadas que interligam os dois pisos de salas de aula.
A proposta prevê também a requalificação da “Plataforma sul” do espaço exterior escolar, incluindo a construção de uma nova cobertura de acesso e recreio junto ao edifício principal e a remodelação da zona desportiva a sul, bem como a revisão e adaptação geral das infra-estruturas técnicas associadas à operação do novo corpo e à requalificação do espaço exterior. Por fim, a proposta prevê a reabilitação pontual da fachada do edifício principal, assim como reparação dos muros e vedações dos perímetros da escola, visando a melhoria da imagem urbana e das condições de segurança do estabelecimento.

