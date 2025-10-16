uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.16 1ª página Sociedade Gripe das aves confirmada novamente ...

Gripe das aves confirmada novamente no concelho de Benavente

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A gripe das aves foi confirmada em Benavente, Cascais e Aveiro, subindo para 27 o número de focos detectados este ano, anunciou a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Em Benavente foi confirmado um foco em aves em cativeiro, nomeadamente, galos, pavões, grous, patos-reais e patos pompom, segundo uma nota da DGAV. Já o foco detectado em Cascais teve origem numa gaivota-de-asa-escura, uma ave selvagem. Em Aveiro foi também confirmado um foco numa ave selvagem, uma garça-branca-pequena.
Desde o início do ano, Portugal reportou 27 focos de infecção pela gripe das aves. No mês passado a gripe das aves foi detectada numa exploração de patos de engorda, também em Benavente, mais precisamente na freguesia de Santo Estêvão, anunciou a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), precisando que os animais foram abatidos. Uns dias depois, a região semiautónoma chinesa de Hong Kong a importação de carne de ave e derivados, incluindo ovos, do concelho de Benavente, na sequência da detecção de casos de gripe aviária.
Agora, a DGAV voltou a pedir a todos os detentores de aves que cumpram as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção, evitando os contactos entre aves domésticas e selvagens. Qualquer suspeita de infecção pela gripe das aves deve ser reportada à DGAV. A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infecção pode levar a um quadro clínico grave. A DGAV é um serviço central da administração directa do Estado, com autonomia administrativa.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...