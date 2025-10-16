Gripe das aves confirmada novamente no concelho de Benavente

A gripe das aves foi confirmada em Benavente, Cascais e Aveiro, subindo para 27 o número de focos detectados este ano, anunciou a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Em Benavente foi confirmado um foco em aves em cativeiro, nomeadamente, galos, pavões, grous, patos-reais e patos pompom, segundo uma nota da DGAV. Já o foco detectado em Cascais teve origem numa gaivota-de-asa-escura, uma ave selvagem. Em Aveiro foi também confirmado um foco numa ave selvagem, uma garça-branca-pequena.

Desde o início do ano, Portugal reportou 27 focos de infecção pela gripe das aves. No mês passado a gripe das aves foi detectada numa exploração de patos de engorda, também em Benavente, mais precisamente na freguesia de Santo Estêvão, anunciou a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), precisando que os animais foram abatidos. Uns dias depois, a região semiautónoma chinesa de Hong Kong a importação de carne de ave e derivados, incluindo ovos, do concelho de Benavente, na sequência da detecção de casos de gripe aviária.

Agora, a DGAV voltou a pedir a todos os detentores de aves que cumpram as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção, evitando os contactos entre aves domésticas e selvagens. Qualquer suspeita de infecção pela gripe das aves deve ser reportada à DGAV. A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infecção pode levar a um quadro clínico grave. A DGAV é um serviço central da administração directa do Estado, com autonomia administrativa.