Mais de 4.600 acidentes registados na Área Metropolitana de Lisboa este ano

A Divisão de Trânsito do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da Polícia de Segurança Pública registou, nos primeiros nove meses deste ano, um total de 4.689 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 14 vítimas mortais, 106 feridos graves e 1.851 feridos ligeiros. Os números abrangem toda a Área Metropolitana de Lisboa, incluindo o concelho de Vila Franca de Xira, e foram divulgados a 3 de Outubro pela PSP. No mesmo período, a actividade operacional da PSP resultou em 1.412 detenções relacionadas com ilícitos rodoviários. Entre estas, destacam-se 668 por condução sem habilitação legal, 323 por condução sob influência do álcool, 198 por especulação e 140 por desobediência. Estes resultados, considera a PSP, representam um aumento superior a 400% em comparação com 2024, reflexo da aposta do COMETLIS no reforço da fiscalização e da visibilidade policial, sobretudo nas vias rápidas, zonas de diversão noturna e pontos negros de sinistralidade rodoviária. Segundo a PSP, este incremento tem como objectivo travar comportamentos de risco que continuam a persistir entre os condutores.