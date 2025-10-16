uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.16 1ª página Sociedade Misericórdia de VFX promove recolha ...

Misericórdia de VFX promove recolha de sangue

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Misericórdia de Vila Franca de Xira vai acolher, no sábado, 18 de Outubro, entre as 09h00 e as 13h00, uma sessão de recolha de sangue no auditório do Campus de Saúde da Misericórdia, com entrada pela porta n.º4 da Rua Dr. Eduardo Granada, em Vila Franca de Xira. A iniciativa, realizada em parceria com a Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria e o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, reforça o compromisso social e solidário da Misericórdia, que desde 1563 tem desempenhado um papel activo na promoção da saúde e do bem-estar da comunidade.
De acordo com Marco Sousa Nunes, director executivo da Misericórdia, esta é uma oportunidade para os cidadãos participarem numa “causa nobre e altruísta”. A organização convida, em comunicado, todos os cidadãos saudáveis, entre os 18 e os 65 anos, a juntarem-se a esta causa, lembrando que cada dádiva de sangue pode salvar até três vidas.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...