Misericórdia de VFX promove recolha de sangue

A Misericórdia de Vila Franca de Xira vai acolher, no sábado, 18 de Outubro, entre as 09h00 e as 13h00, uma sessão de recolha de sangue no auditório do Campus de Saúde da Misericórdia, com entrada pela porta n.º4 da Rua Dr. Eduardo Granada, em Vila Franca de Xira. A iniciativa, realizada em parceria com a Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria e o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, reforça o compromisso social e solidário da Misericórdia, que desde 1563 tem desempenhado um papel activo na promoção da saúde e do bem-estar da comunidade.

De acordo com Marco Sousa Nunes, director executivo da Misericórdia, esta é uma oportunidade para os cidadãos participarem numa “causa nobre e altruísta”. A organização convida, em comunicado, todos os cidadãos saudáveis, entre os 18 e os 65 anos, a juntarem-se a esta causa, lembrando que cada dádiva de sangue pode salvar até três vidas.