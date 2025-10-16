uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.16 1ª página Sociedade Moradores com mobilidade reduzida c ...
Moradores com mobilidade reduzida com vida difícil em bairro de Azambuja
- foto DR

Moradores com mobilidade reduzida com vida difícil em bairro de Azambuja

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

No bairro da Socasa, em Azambuja, os moradores com mobilidade reduzida, alguns dos quais em cadeiras de rodas, estão a ter dificuldades de deslocação devido às deformidades existentes no piso da estrada. Os passeios já nem são opção para estas pessoas uma vez que há “árvores a tapar a passagem”. O alerta foi deixado na última reunião pública do executivo da Câmara de Azambuja pela moradora Andreia Ferreira, que lamentou que essas pessoas e aquelas que, como é o seu caso, transportam carrinhos de bebé, tenham “de ir no meio da estrada” devido à falta de condições nos passeios.
Além do seu marido, deu como exemplo uma outra moradora que se desloca em cadeira de rodas para ir trabalhar e fica presa nas irregularidades que o piso apresenta. Andreia Ferreira explicou que decidiu expor a situação na reunião de câmara depois de, durante o mandato autárquico de 2021-2025, ter enviado vários emails ao município e de se ter queixado ao presidente sobre a situação que, lamentou, continua por resolver.
A moradora aproveitou também para se queixar da falta de limpeza no bairro, afirmando que quem ali mora é que vai limpando os passeios, quando esse trabalho devia ser feito por funcionários da autarquia.
O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS) disse, em resposta, que tinha andado no bairro a verificar o piso, tendo reparado em “alguns buracos”, e acrescentou que se ia tentar melhorar a situação. Sobre a limpeza, adiantou que naquele bairro não está protocolada com a Junta de Azambuja, o que no futuro deverá acontecer.

Moradores com mobilidade reduzida com vida difícil em bairro de Azambuja
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...