Moradores com mobilidade reduzida com vida difícil em bairro de Azambuja

No bairro da Socasa, em Azambuja, os moradores com mobilidade reduzida, alguns dos quais em cadeiras de rodas, estão a ter dificuldades de deslocação devido às deformidades existentes no piso da estrada. Os passeios já nem são opção para estas pessoas uma vez que há “árvores a tapar a passagem”. O alerta foi deixado na última reunião pública do executivo da Câmara de Azambuja pela moradora Andreia Ferreira, que lamentou que essas pessoas e aquelas que, como é o seu caso, transportam carrinhos de bebé, tenham “de ir no meio da estrada” devido à falta de condições nos passeios.

Além do seu marido, deu como exemplo uma outra moradora que se desloca em cadeira de rodas para ir trabalhar e fica presa nas irregularidades que o piso apresenta. Andreia Ferreira explicou que decidiu expor a situação na reunião de câmara depois de, durante o mandato autárquico de 2021-2025, ter enviado vários emails ao município e de se ter queixado ao presidente sobre a situação que, lamentou, continua por resolver.

A moradora aproveitou também para se queixar da falta de limpeza no bairro, afirmando que quem ali mora é que vai limpando os passeios, quando esse trabalho devia ser feito por funcionários da autarquia.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS) disse, em resposta, que tinha andado no bairro a verificar o piso, tendo reparado em “alguns buracos”, e acrescentou que se ia tentar melhorar a situação. Sobre a limpeza, adiantou que naquele bairro não está protocolada com a Junta de Azambuja, o que no futuro deverá acontecer.