Mulher detida por furto em estabelecimento comercial em Ourém

Uma mulher de 46 anos foi detida em Ourém, no dia 3 de Outubro, por furto em estabelecimento comercial. A suspeita foi interceptada na posse de vários artigos furtados, provenientes de vários estabelecimentos comerciais da mesma localidade.

Na sequência de uma denúncia que dava conta da ocorrência de um furto num estabelecimento comercial situado no concelho, os militares da GNR deslocaram-se de imediato ao local, onde desenvolveram diligências que permitiram identificar a suspeita. A mulher foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Ministério Público.