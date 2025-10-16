uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.16 1ª página Sociedade Santarém recebe Congresso de Urgênc ...

Santarém recebe Congresso de Urgência e Emergência em Janeiro de 2026

Evento, promovido pela Associação Scalabitana de Emergência, em parceria com a Unidade Local de Saúde da Lezíria, vai reunir profissionais e especialistas para debater inovação e humanização nos cuidados de urgência.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Nos dias 23 e 24 de Janeiro de 2026, o Auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém vai acolher o SCALABIS – 1º Congresso de Urgência e Emergência, uma iniciativa promovida pela Associação Scalabitana de Emergência, em parceria com a Unidade Local de Saúde da Lezíria, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém e a Escola Superior de Saúde de Santarém.
Com o tema “Do Extra ao Intra-Hospitalar: Humanização, Inovação e Desafios”, o congresso pretende afirmar-se como um evento de referência nacional para a partilha de conhecimento, inovação e boas práticas na área da emergência médica. O congresso vai reunir profissionais de saúde, especialistas e entidades parceiras para discutir os principais desafios e tendências da medicina de urgência e emergência. No dia anterior, a 22 de Janeiro, também se irão realizar cursos pré-congresso, com formação prática e especializada dirigida a profissionais do sector, com o programa completo e as inscrições a ser divulgadas em breve.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...