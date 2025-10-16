Sardoal integra rede regional para promover saúde, cultura e bem-estar

Município assinou um memorando de entendimento com a CCDR de Lisboa e Vale do Tejo para reforçar a aplicação local dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

O município de Sardoal é um dos membros fundadores da nova Rede de Cooperação para a Inovação em ODS’s (Objectivos de Desenvolvimento Sustentáveis) na Região de Lisboa e Vale do Tejo, depois de ter assinado, no dia 30 de Setembro, um memorando de entendimento com a Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) e várias entidades públicas e privadas. O objectivo é desenvolver projectos conjuntos que promovam a saúde, a coesão social, a sustentabilidade ambiental e o bem-estar das comunidades.

O presidente da câmara, Miguel Borges, destacou na última reunião do executivo, realizada a 1 de Outubro, que o município se junta a um conjunto de parceiros “comprometidos em transformar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável em acções concretas nos territórios”. Entre os 17 objectivos definidos pelas Nações Unidas, o autarca realçou a importância de trabalhar especialmente na promoção da saúde e bem-estar, redução das desigualdades, criação de comunidades sustentáveis, fortalecimento institucional e parcerias para o desenvolvimento. O autarca sublinhou ainda que o processo “foi muito interessante e enriquecedor”, não só pela dimensão formativa, mas também pela oportunidade de estabelecer redes de cooperação regionais.

O memorando foi assinado durante o 10º Encontro da Rede de Cooperação para a Inovação em ODS’s, promovido pela CCDR LVT, e que reuniu 20 entidades, entre as quais as câmaras de Arruda dos Vinhos, Cadaval, Cascais, Sardoal e Vila Franca de Xira, assim como várias Unidades Locais de Saúde e instituições académicas. A Prescrição Social, Cultural e Ambiental, conceito que sustenta esta iniciativa, pretende complementar o sistema de saúde tradicional, valorizando actividades comunitárias nas áreas da cultura, natureza, desporto, voluntariado e apoio social. O modelo quer melhorar a qualidade de vida das populações, combater o isolamento social e promover hábitos de vida saudáveis, em linha com as metas definidas pelas Nações Unidas. O próximo encontro da Rede está previsto para Novembro, altura em que será feito o balanço do trabalho desenvolvido em 2025 e lançado o Plano de Ação para 2026.