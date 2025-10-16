uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.16 1ª página Sociedade Sardoal integra rede regional para ...
Sardoal integra rede regional para promover saúde, cultura e bem-estar
Miguel Borges - foto O MIRANTE

Sardoal integra rede regional para promover saúde, cultura e bem-estar

Município assinou um memorando de entendimento com a CCDR de Lisboa e Vale do Tejo para reforçar a aplicação local dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O município de Sardoal é um dos membros fundadores da nova Rede de Cooperação para a Inovação em ODS’s (Objectivos de Desenvolvimento Sustentáveis) na Região de Lisboa e Vale do Tejo, depois de ter assinado, no dia 30 de Setembro, um memorando de entendimento com a Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) e várias entidades públicas e privadas. O objectivo é desenvolver projectos conjuntos que promovam a saúde, a coesão social, a sustentabilidade ambiental e o bem-estar das comunidades.
O presidente da câmara, Miguel Borges, destacou na última reunião do executivo, realizada a 1 de Outubro, que o município se junta a um conjunto de parceiros “comprometidos em transformar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável em acções concretas nos territórios”. Entre os 17 objectivos definidos pelas Nações Unidas, o autarca realçou a importância de trabalhar especialmente na promoção da saúde e bem-estar, redução das desigualdades, criação de comunidades sustentáveis, fortalecimento institucional e parcerias para o desenvolvimento. O autarca sublinhou ainda que o processo “foi muito interessante e enriquecedor”, não só pela dimensão formativa, mas também pela oportunidade de estabelecer redes de cooperação regionais.
O memorando foi assinado durante o 10º Encontro da Rede de Cooperação para a Inovação em ODS’s, promovido pela CCDR LVT, e que reuniu 20 entidades, entre as quais as câmaras de Arruda dos Vinhos, Cadaval, Cascais, Sardoal e Vila Franca de Xira, assim como várias Unidades Locais de Saúde e instituições académicas. A Prescrição Social, Cultural e Ambiental, conceito que sustenta esta iniciativa, pretende complementar o sistema de saúde tradicional, valorizando actividades comunitárias nas áreas da cultura, natureza, desporto, voluntariado e apoio social. O modelo quer melhorar a qualidade de vida das populações, combater o isolamento social e promover hábitos de vida saudáveis, em linha com as metas definidas pelas Nações Unidas. O próximo encontro da Rede está previsto para Novembro, altura em que será feito o balanço do trabalho desenvolvido em 2025 e lançado o Plano de Ação para 2026.

Sardoal integra rede regional para promover saúde, cultura e bem-estar
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...