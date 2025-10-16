Suinicultores reuniram-se em Almeirim para debater desafios e futuro do sector

Congresso juntou suinicultores em Almeirim para reflectir com os empresários sobre os temas que estão na ordem do dia no sector.

O XI Congresso Nacional de Suinicultura realizou-se a 8 e 9 de Outubro no Pavilhão Multiusos de Almeirim reunindo centenas de profissionais, investigadores e decisores políticos para debater os principais desafios do sector. Em entrevista à Lusa, o secretário-geral da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS), João Bastos, destacou que o evento teve como principal objectivo reflectir em conjunto com os empresários sobre os temas que estão na ordem do dia e “gerar notoriedade para um sector que representa cerca de dois mil milhões de euros no PIB nacional”.

As manhãs foram dedicadas a questões técnicas como o bem-estar animal, a sanidade e a redução do uso de antimicrobianos, dirigidas sobretudo a médicos veterinários e engenheiros zootécnicos. Já as tardes abordaram temas mais amplos, como a geopolítica internacional, a economia e a internacionalização do sector. João Bastos sublinhou que a inteligência artificial (IA) começa a ganhar espaço na suinicultura, com aplicações que vão desde o controlo do uso de antimicrobianos até à certificação e à biossegurança. “Já temos sistemas de IA a monitorizar os movimentos dos trabalhadores dentro das explorações, para evitar a propagação de doenças entre secções”, explicou, acrescentando que também há sistemas automáticos de controlo de veículos que entram nas unidades de produção.

A biossegurança é outra das principais preocupações do setor, face à ameaça da peste suína africana (PSA), que tem alastrado na Europa Central e do Norte. “Portugal está livre da doença desde os anos 80, mas a única defesa que temos é a biossegurança”, alertou João Bastos, referindo que a FPAS tem vindo a sensibilizar os produtores para reforçarem os seus procedimentos.