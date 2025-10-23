uma parceria com o Jornal Expresso

Aguarelas de Aura Vaz expostas em Tomar

Aguarelas de Aura Vaz expostas em Tomar

Convite a “uma viagem sensorial e intimista, onde a luz, a cor e o silêncio se entrelaçam em diálogo harmonioso”.

É inaugurada na quinta-feira, 23 Outubro, pelas 18h00, na Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, na sede do Agrupamento de Escolas Templários (Escola Secundária Jácome Ratton) a exposição de aguarela de Aura Vaz - Silêncio e Harmonia, com entrada livre de segunda a sexta das 8h30 às 19h00.
A autora, Aura Maria de Morais Vaz, nasceu em 1988, viveu e estudou em Tomar, estando sempre ligada ao mundo das artes plásticas e da música, tendo inclusivamente estudado piano na Escola da Canto Firme.
Formada em Ciências Farmacêuticas, pela Universidade da Beira Interior, na Covilhã, iniciou a carreira profissional em Viana do Castelo, mas actualmente trabalha e reside em Tomar, dedicando grande parte do seu tempo livre a ler, desenhar e pintar, sobretudo aguarelas. Nas obras que integram a exposição, “a artista convida-nos a uma viagem sensorial e intimista, onde a luz, a cor e o silêncio se entrelaçam em diálogo harmonioso. As suas aguarelas, delicadas e serenas, evocam paisagens e memórias, captando o instante efémero em que o olhar se detém e o tempo parece suspender-se.”, lê-se na nota de imprensa sobre a mesma.

