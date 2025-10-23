uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-10-23
Edição de 2025.10.23

Alunos da Escola de Abrigada contin ...

Alunos da Escola de Abrigada continuam sem transporte à hora de saída

Os alunos da Escola de Abrigada que saem na paragem da Atouguia continuam sem solução de transporte quando não têm aulas durante a tarde e saem do estabelecimento de ensino às 13h25. Conforme O MIRANTE noticiou, as crianças, para terem transporte, têm de sair das aulas uma hora antes para apanhar a carreira da Boa Viagem às 12h44 e chegar à Atouguia às 12h47. Actualmente, os alunos que saem às 13h25 só dispõem de camioneta às 16h15 ou 17h05, mas têm de avisar previamente, uma vez que o motorista apenas pára na paragem se houver passageiros, conforme consta do sítio oficial da empresa.
Na última reunião de câmara de Alenquer do executivo cessante, já após as eleições, o ainda presidente, Pedro Folgado, pediu à vice-presidente, Cláudia Luís, eleita para o novo executivo, que insistisse junto da Boa Viagem para resolver o problema, uma vez que os alunos não podem ficar à espera de transporte. Ao nosso jornal, a transportadora afirmou, no final de Setembro, que o início do período escolar causa sempre “um ajuste significativo da procura e algumas perturbações temporárias na operação”, mas garantiu que cumpre os horários definidos.

