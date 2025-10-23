Caminhada Outubro Rosa alerta para prevenção do cancro da mama em Alenquer

O município de Alenquer promove, em parceria com a Associação Acolher Prá Vida, mais uma edição da caminhada solidária Outubro Rosa, uma iniciativa que pretende sensibilizar a população para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da mama. A actividade realiza-se no dia 26 de Outubro, domingo, com ponto de encontro às 9h30 no Parque Urbano da Romeira, seguindo depois pelas ruas da vila de Alenquer. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição até 23 de Outubro, uma vez que o número de vagas é limitado.

A caminhada integra-se nas acções do movimento Outubro Rosa, que todos os anos mobiliza instituições e comunidades em todo o país na luta contra o cancro da mama, incentivando à vigilância da saúde e à realização de exames regulares.