 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-23
Edição de 2025.10.23

Centro Social Paroquial de Asseiceira quer construir nova ala residencial para idosos

O Centro Social Paroquial de Asseiceira, concelho de Tomar, quer construir uma nova ala residencial para idosos e vai realizar um jantar solidário para angariação de fundos. O IV Jantar Solidário vai decorrer no dia 15 de Novembro, pelas 19h30, no Pavilhão Multiusos da Linhaceira.
Com esta iniciativa, a instituição pretende continuar a apoiar, com dedicação e carinho, a população sénior. “Será uma noite especial, marcada pela solidariedade, partilha e boa disposição, um jantar cuidadosamente preparado, animação musical com o duo Guardiões do Palco e actividades pensadas para toda a família”, pode ler-se no comunicado.

