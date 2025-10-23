Grupo Paulo Duarte investe 3,3 milhões de euros para reduzir quilómetros percorridos

Redução directa anual de 1.600 toneladas de CO2 - o equivalente à circulação de 1.000 carros ligeiros na cidade de Lisboa, ao longo de um ano.

O Grupo Paulo Duarte concretizou um investimento de 3,3 milhões de euros na aquisição de mais 33 cisternas, rígidos e plataformas de transporte de gás, renovando a sua frota dedicada ao transporte de energia, que é uma das áreas-chave do grupo.

Com uma capacidade superior em termos de volume transportado, as novas cisternas vão permitir uma redução de 14% dos quilómetros percorridos anualmente no transporte de produtos energéticos.

Com aquela poupança estima-se uma redução directa anual de 1.600 toneladas de CO2 - o equivalente à circulação de 1.000 carros ligeiros na cidade de Lisboa, ao longo de um ano.

“Este investimento está em linha com a nossa estratégia de sustentabilidade, de redução significativa da nossa pegada ambiental. Reforçamos, com o investimento permanente na eficiência das nossas operações, o nosso compromisso com o objectivo assumido: reduzir em 50% as nossas emissões por quilómetro percorrido até 2032, tendo por base o ano de referência de 2022”, destacam os CEOs do grupo, António e Gustavo Paulo Duarte. Este investimento vem juntar-se a um outro, de 11 milhões de euros, feito no início do ano, com a aquisição de 120 novas viaturas.

O Grupo Paulo Duarte, que iniciou a sua actividade em 1946, é actualmente líder nacional no transporte rodoviário em áreas-chave e uma referência no mercado ibérico. Com uma equipa de 1.300 colaboradores e mais de 2.000 viaturas o grupo é especialista no transporte nacional e internacional de energia, líquidos alimentares, e-commerce, logística e distribuição.