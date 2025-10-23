uma parceria com o Jornal Expresso

Grupo Paulo Duarte investe 3,3 milh ...
Grupo Paulo Duarte investe 3,3 milhões de euros para reduzir quilómetros percorridos
Novas cisternas do grupo Paulo Duarte vão trazer maiores poupanças nas deslocações - foto DR

Grupo Paulo Duarte investe 3,3 milhões de euros para reduzir quilómetros percorridos

Redução directa anual de 1.600 toneladas de CO2 - o equivalente à circulação de 1.000 carros ligeiros na cidade de Lisboa, ao longo de um ano.

O Grupo Paulo Duarte concretizou um investimento de 3,3 milhões de euros na aquisição de mais 33 cisternas, rígidos e plataformas de transporte de gás, renovando a sua frota dedicada ao transporte de energia, que é uma das áreas-chave do grupo.
Com uma capacidade superior em termos de volume transportado, as novas cisternas vão permitir uma redução de 14% dos quilómetros percorridos anualmente no transporte de produtos energéticos.
Com aquela poupança estima-se uma redução directa anual de 1.600 toneladas de CO2 - o equivalente à circulação de 1.000 carros ligeiros na cidade de Lisboa, ao longo de um ano.
“Este investimento está em linha com a nossa estratégia de sustentabilidade, de redução significativa da nossa pegada ambiental. Reforçamos, com o investimento permanente na eficiência das nossas operações, o nosso compromisso com o objectivo assumido: reduzir em 50% as nossas emissões por quilómetro percorrido até 2032, tendo por base o ano de referência de 2022”, destacam os CEOs do grupo, António e Gustavo Paulo Duarte. Este investimento vem juntar-se a um outro, de 11 milhões de euros, feito no início do ano, com a aquisição de 120 novas viaturas.
O Grupo Paulo Duarte, que iniciou a sua actividade em 1946, é actualmente líder nacional no transporte rodoviário em áreas-chave e uma referência no mercado ibérico. Com uma equipa de 1.300 colaboradores e mais de 2.000 viaturas o grupo é especialista no transporte nacional e internacional de energia, líquidos alimentares, e-commerce, logística e distribuição.

Grupo Paulo Duarte investe 3,3 milhões de euros para reduzir quilómetros percorridos
