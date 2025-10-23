Hospital Lusíadas reforça oferta do Campera Outlet Shopping

Director Jorge Tavares fala em “responder às necessidades da comunidade local, criando um espaço que integra diferentes áreas e promove qualidade de vida”.

O Campera Outlet alargou a sua oferta de serviços na área da saúde, com a inauguração, a 6 de Outubro, do Hospital Lusíadas Campera. Aquele investimento reforça a posição do Campera enquanto ponto de referência na região da Grande Lisboa, integrando diversas necessidades dos visitantes num único espaço.

Para Jorge Tavares, director do Campera Outlet Shopping, a inauguração do Hospital Lusíadas Campera, reforça o compromisso em oferecer uma experiência única aos visitantes, com uma oferta abrangente que vai desde as compras ao lazer, saúde e bem-estar. “O nosso objectivo é, além de facilitar o acesso a serviços essenciais, responder às necessidades da comunidade local, criando um espaço que integra diferentes áreas e promove qualidade de vida e conveniência”.

Actualmente com 124 lojas, o Campera Outlet Shopping, no Carregado, foi o primeiro outlet a surgir em Portugal, em 2000, sendo 100% propriedade do Grupo Névoa desde Outubro de 2023.