uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-23
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.23 1ª página Cultura e Lazer Hospital Lusíadas reforça oferta do ...

Hospital Lusíadas reforça oferta do Campera Outlet Shopping

Director Jorge Tavares fala em “responder às necessidades da comunidade local, criando um espaço que integra diferentes áreas e promove qualidade de vida”.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Campera Outlet alargou a sua oferta de serviços na área da saúde, com a inauguração, a 6 de Outubro, do Hospital Lusíadas Campera. Aquele investimento reforça a posição do Campera enquanto ponto de referência na região da Grande Lisboa, integrando diversas necessidades dos visitantes num único espaço.
Para Jorge Tavares, director do Campera Outlet Shopping, a inauguração do Hospital Lusíadas Campera, reforça o compromisso em oferecer uma experiência única aos visitantes, com uma oferta abrangente que vai desde as compras ao lazer, saúde e bem-estar. “O nosso objectivo é, além de facilitar o acesso a serviços essenciais, responder às necessidades da comunidade local, criando um espaço que integra diferentes áreas e promove qualidade de vida e conveniência”.
Actualmente com 124 lojas, o Campera Outlet Shopping, no Carregado, foi o primeiro outlet a surgir em Portugal, em 2000, sendo 100% propriedade do Grupo Névoa desde Outubro de 2023.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...