uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-23
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.23 1ª página Cultura e Lazer Infiltrações obrigam a fechar galer ...

Infiltrações obrigam a fechar galeria de arte em Vialonga

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A galeria de arte Olga Campos, situada na Rua 28 de Setembro, em Vialonga, enfrenta um problema grave de infiltração junto ao projector. A explicação foi dada em assembleia de freguesia pelo presidente da junta, João Tremoço, quando questionado pela CDU sobre o motivo das portas da galeria estarem fechadas. Segundo o autarca, o problema já foi reportado ao condomínio do prédio onde se localiza a galeria, estando a junta a aguardar que o seguro seja accionado.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...