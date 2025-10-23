uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-23
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.23 1ª página Cultura e Lazer “InMusic na Quinta” na Quinta da Pi ...

“InMusic na Quinta” na Quinta da Piedade com concertos gratuitos

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O ciclo “InMusic na Quinta - Concertos Comentados” regressa em Outubro ao Salão Nobre do Palácio da Quinta da Piedade, em Vila Franca de Xira, trazendo quatro tardes de música ao vivo com entrada gratuita. A iniciativa, promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira, acontece todos os domingos do mês, sempre às 16h00, e apresenta no dia 26 de Outubro um espectáculo com Nuno Aroso (Percussão). Criado em 2020, o ciclo tem como particularidade o formato comentado, conduzido pelo músico Mikael Faustino, que acompanha cada concerto com explicações sobre as obras, os instrumentos e os intérpretes. O objectivo é aproximar o público da música erudita e contemporânea, através de um ambiente descontraído e de interacção directa entre artistas e espectadores. Desde a sua primeira edição, o “InMusic na Quinta” tem registado forte adesão, consolidando-se como um espaço de descoberta musical e formação de novos públicos. A entrada é gratuita mas sujeita à lotação do espaço.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...