Observa&MOBE incentiva crianças e jovens do Oeste a irem para a escola a pé ou de bicicleta

Comunidade Intermunicipal do Oeste lançou o projecto Observa&MOBE, que promove a mobilidade escolar activa, ciclável e inclusiva. A iniciativa pretende incentivar os alunos a deslocarem-se a pé ou de bicicleta para a escola.