Salvaterra de Magos reforça apoio de 90 mil euros aos centros de bem estar social

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos aprovou o último pacote de protocolos de cooperação com associações culturais, sociais e humanitárias do concelho antes do final do mandato, num investimento global que ultrapassa os 95 mil euros.

Os Centros de Bem Estar Social (CBES) de Marinhais, Foros de Salvaterra, Muge e Glória do Ribatejo vão receber um apoio global de 90 mil euros da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, para ajudar a suportar os custos com a actividade corrente e os encargos com subsídios de férias e de Natal dos trabalhadores.

O CBES de Marinhais e o CBES dos Foros de Salvaterra receberão 25 mil euros cada, enquanto os centros de Muge e Glória do Ribatejo levam 20 mil euros cada um. Os montantes são idênticos aos atribuídos no primeiro semestre de 2025 e reflectem a continuidade do apoio que a autarquia presta às instituições de solidariedade social que gerem centros de dia e prestam assistência à população sénior. Todos os pontos foram aprovados por unanimidade e estes centros já tinham recebido idêntica verba no primeiro semestre do ano.

A autarquia aprovou ainda um apoio de 4 mil euros à Associação Humanitária do Granho, que garante a manutenção do posto dos CTT local com recursos próprios. O valor repete o montante concedido no primeiro semestre e visa assegurar a continuidade de um serviço público essencial para a freguesia.

No plano cultural, foi aprovado um apoio de mil euros ao Clube Ornitológico de Marinhais para a realização da 27.ª edição da Aviplanta, feira e exposição de aves e plantas que decorre de 16 a 19 de Outubro, no Pavilhão das Festas de Marinhais. Já a Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos vai receber 600 euros para despesas de transporte, de modo a possibilitar a sua participação no Encontro de Bandas do Pinhal Novo, a 18 de Outubro. As duas propostas relacionadas com associações culturais foram aprovadas com a abstenção da vereadora Marisa Simão (Chega).

No total, o conjunto de protocolos aprovados soma 95.600 euros, sublinhando, segundo o executivo, a importância do movimento associativo e das instituições sociais como pilares de coesão e dinamismo comunitário em Salvaterra de Magos.