Primeira edição do TelhAL transforma a Sociedade Euterpe Alhandrense num palco de memórias, encontros e novas criações - foto DR

TelhAL em Alhandra é um festival de teatro que celebra a memória e o futuro da vila

A Sociedade Euterpe Alhandrense está a acolher, durante dez dias, a primeira edição do TelhAL - Festival de Teatro de Alhandra, um novo evento dedicado à celebração da memória teatral da vila e à projecção do seu futuro.