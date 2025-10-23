Tomar assinalou 830 anos da morte de D. Gualdim Pais

Tomar recebeu na noite de 13 de Outubro a realização do Cortejo Templário em honra de D. Gualdim Pais, fundador da cidade e Mestre da Ordem do Templo em Portugal. Organizado pela Associação Thomar Honoris, em parceria com a Câmara de Tomar, o evento pretendeu assinalar os 830 anos da morte de D. Gualdim Pais, ocorrida nessa data, em 1195.

O cortejo nocturno teve início na Alameda 1 de Março, pelas 21h30, e decorreu à luz de tochas até à Praça da República, onde se ergue a estátua do fundador de Tomar. Ali teve lugar uma cerimónia de homenagem, com a deposição de uma coroa de flores e a realização de um minuto de silêncio, gestos simbólicos de reverência à memória de D. Gualdim Pais. Na escadaria dos Paços do Concelho, o Coro da Pedreira interpretou peças evocativas, proporcionando um momento emotivo que encerrou o acto cerimonial.