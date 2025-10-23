Celeiro da Vala acolheu sessão de abertura do ano lectivo da universidade sénior de Salvaterra - foto DR

Universidade Sénior de Salvaterra de Magos abre novo ano lectivo com recorde de inscrições

Mais de 190 seniores do concelho de Salvaterra de Magos integram o novo ano lectivo da Universidade Sénior, que arrancou com uma cerimónia no Celeiro da Vala.