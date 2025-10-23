uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-23
Universidade Sénior de Salvaterra de Magos abre novo ano lectivo com recorde de inscrições
Universidade Sénior de Salvaterra de Magos abre novo ano lectivo com recorde de inscrições
Celeiro da Vala acolheu sessão de abertura do ano lectivo da universidade sénior de Salvaterra - foto DR

Mais de 190 seniores do concelho de Salvaterra de Magos integram o novo ano lectivo da Universidade Sénior, que arrancou com uma cerimónia no Celeiro da Vala.

A Universidade Sénior de Salvaterra de Magos iniciou o ano lectivo 2025/2026 com mais de 190 alunos e 28 formadores, números que reflectem o crescimento do projecto e o interesse crescente da população sénior em manter-se activa. A sessão de abertura, que decorreu no Celeiro da Vala, contou com a presença de dezenas de participantes e incluiu actuações musicais de Laura Macedo e Marcelo Silva.
Este ano, a oferta formativa ultrapassa as duas dezenas de disciplinas, abrangendo áreas como línguas estrangeiras, informática, ciências da natureza, yoga, pilates, dança, reiki, história universal, costura e inteligência emocional. Em algumas disciplinas foi necessário criar novas turmas devido ao aumento de inscrições, que cresceu 50% durante o mandato autárquico que agora cessa.
Ao longo do ano, a Universidade Sénior promove também workshops, clubes e visitas de estudo, dinamizados em conjunto com a Comissão de Representantes dos Alunos. O projecto destina-se a residentes do concelho com mais de 50 anos e assume-se como um espaço de aprendizagem, convívio e partilha de experiências, incentivando a participação e o envelhecimento activo.

