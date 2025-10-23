“Abrantes a Nadar” promove aprendizagem de natação nas escolas do concelho

Projecto municipal “Abrantes a Nadar” arrancou a 1 de Outubro e vai prolongar-se até 30 de Maio, envolvendo mais de 300 alunos.

O projecto municipal “Abrantes a Nadar”, iniciado em 2023, regressou este ano lectivo no dia 1 de Outubro e vai prolongar-se até 30 de Maio, envolvendo alunos do 4.º ano de todas as escolas do primeiro ciclo dos dois agrupamentos do concelho. Este ano participam 17 turmas, num total de mais de três centenas de alunos, que frequentarão 253 aulas ao longo do período letivo, anunciou o vereador com o pelouro do desporto Luís Dias. O programa visa não só ensinar técnicas de natação, mas também contribuir para o desenvolvimento psicomotor, promover a saúde infantil e adoptar medidas de segurança na água, representando uma aposta da autarquia na educação física e no bem-estar das crianças, promovendo a inclusão de todos os alunos nesta experiência educativa e divertida.