 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-23
Desporto

Campeões da 3ª divisão pela União de Santarém evocam feito 40 anos depois

A equipa sénior de futebol da União de Santarém que se sagrou campeã nacional da 3ª divisão na época 1984-1985 vai assinalar o 40º aniversário da conquista com um almoço de confraternização, que contará com a presença de antigos atletas, dirigentes e outros elementos ligados ao grupo, bem como de actuais dirigentes do clube. O convívio está agendado para domingo, 26 de Outubro, a partir das 12h00, no Restaurante Adiafa, no Campo Infante da Câmara, em Santarém.

