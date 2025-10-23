uma parceria com o Jornal Expresso

Hugo Ribeiro é campeão nacional de águas abertas
Hugo Ribeiro esteve em bom plano - foto DR

O nadador de Ferreira do Zêzere, Hugo Ribeiro, sagrou-se campeão no Circuito Nacional de Águas Abertas. A última etapa da competição decorreu no domingo, 5 de Outubro. O Circuito Nacional ocorreu ao longo de todo o país. Destaque ainda para António Martins que alcançou o bronze no seu escalão e ocupou o 6º lugar, bem como Sebastião Santos que conseguiu alcançar o 4º lugar no seu escalão.

