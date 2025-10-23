Juventude Operária Desportiva de Abrigada com novo relvado sintético

A Câmara de Alenquer aprovou, na reunião de 6 de Outubro, a minuta de protocolo de colaboração a celebrar com a Juventude Operária Desportiva de Abrigada, no âmbito do projecto de reabilitação do Campo de Jogos 25 de Abril. O projecto, vencedor do Orçamento Participativo de Alenquer 2017, visa criar melhores condições para a prática desportiva e recreativa, incluindo a implementação de um campo de futebol em relva sintética, com balizas, bancos de suplentes, iluminação, vedação e sistema de rega e drenagem. Está também prevista a dinamização de actividades como escolinhas de futebol, campos de férias e torneios, promovendo o envolvimento da comunidade e das associações locais.

O terreno ficará sob responsabilidade da Juventude Operária Desportiva de Abrigada, sendo salvaguardado um mecanismo de cooperação interinstitucional para a gestão, manutenção e utilização do espaço. O protocolo define ainda o plano de actividades e as regras de funcionamento do recinto, cuja obra de requalificação está prevista ficar concluída até ao fim do ano.