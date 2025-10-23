uma parceria com o Jornal Expresso

Mário Ruas deixa comando técnico do Samora Correia e Filipe Moreira é o treinador que se segue
Direcção do GD Samora Correia destaca que o legado de rigor, entrega e compromisso que será sempre reconhecido a Mário Ruas - foto arquivo O MIRANTE

Mário Ruas deixa comando técnico do Samora Correia e Filipe Moreira é o treinador que se segue

O treinador Mário Ruas, responsável pela ascensão da equipa de futebol do GD Samora Correia ao Campeonato de Portugal e pela conquista da Supertaça Dr. Alves Vieira, saiu do clube e foi substituído por Filipe Moreira.

O Grupo Desportivo Samora Correia anunciou que Mário Ruas deixou de exercer funções como treinador principal da equipa sénior de futebol. Em comunicado, o clube agradece ao técnico “todo o profissionalismo, dedicação e empenho demonstrados ao longo do tempo em que esteve ao serviço do GD Samora Correia”, sublinhando que o seu contributo “marcou de forma positiva a equipa e o percurso do clube”.
Para liderar a equipa, o clube já anunciou a contratação de Filipe Moreira. O treinador, de 61 anos, conta com passagens por clubes como Vitória de Setúbal, Tondela, Torreense, Santa Clara, Nacional, Casa Pia e Anadia FC. A nível internacional, levou o seu conhecimento e metodologia a equipas em França, Chéquia, Kuwait, Angola e Moçambique. Segundo o GD Samora Correia, o novo técnico traz “uma visão táctica maturada por múltiplas experiências” e um foco claro em fazer crescer os jogadores e construir equipas competitivas.

Mário Ruas subiu clube ao Campeonato de Portugal e conquistou Supertaça
Durante o período em que orientou o plantel, Mário Ruas conduziu o GD Samora Correia a dois feitos históricos, nomeadamente a subida ao Campeonato de Portugal - por desistência do campeão distrital Ferreira do Zêzere - e a conquista da Supertaça Dr. Alves Vieira. A direcção do clube destaca que o treinador deixa “um legado de rigor, entrega e compromisso que será sempre reconhecido”.

Mário Ruas deixa comando técnico do Samora Correia e Filipe Moreira é o treinador que se segue
