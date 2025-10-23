Direcção do GD Samora Correia destaca que o legado de rigor, entrega e compromisso que será sempre reconhecido a Mário Ruas - foto arquivo O MIRANTE

Mário Ruas deixa comando técnico do Samora Correia e Filipe Moreira é o treinador que se segue

O treinador Mário Ruas, responsável pela ascensão da equipa de futebol do GD Samora Correia ao Campeonato de Portugal e pela conquista da Supertaça Dr. Alves Vieira, saiu do clube e foi substituído por Filipe Moreira.