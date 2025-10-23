uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-23
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.23 1ª página Desporto Thomar Honoris com vários pódios no ...
Thomar Honoris com vários pódios no Campeonato Nacional de Arco e Besta Históricos 
Atletas da Associação Thomar Honoris conquistaram diversos lugares de pódio - Foto Associação Thomar Honoris

Thomar Honoris com vários pódios no Campeonato Nacional de Arco e Besta Históricos 

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Academia de Arco e Besta Históricos da Associação Thomar Honoris participou na 8.ª prova do Campeonato dos Castelos da FABP - Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal. A prova, que decorreu no Castelo de Silves, reuniu atletas de clubes de todo o país. A Thomar Honoris obteve prestações de elevado nível, conquistando diversos lugares de pódio em várias escalas e categorias, o que contribuiu para que alcançasse o 3.º lugar por equipas.
O presidente da Thomar Honoris, Filipe Pires, enaltece não apenas o mérito desportivo alcançado, mas também o esforço constante dos atletas e da própria associação. “Existe um grande compromisso financeiro, logístico e de gestão de tempo nas deslocações realizadas por todo o país, o que torna cada resultado ainda mais significativo, fruto da dedicação, sacrifício e paixão pela modalidade e pela nossa identidade histórica”, sublinhou.

Thomar Honoris com vários pódios no Campeonato Nacional de Arco e Besta Históricos 
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...