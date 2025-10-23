uma parceria com o Jornal Expresso

União de Santarém oferece lápis a alunos do 1º ciclo
União de Santarém quer continuar a trabalhar em prol da comunidade

A União Desportiva de Santarém (UDS) entregou, no Centro Escolar Salgueiro Maia e na Escola Básica do Sacapeito, várias caixas com lápis de carvão que serão distribuídos por todos os alunos que frequentam os respectivos estabelecimentos de ensino. Uma oferta no âmbito do projecto de psicomotricidade desenvolvido durante o ano lectivo anterior, liderado pelo míster da equipa de sub-6 da UDS, Nuno Sobral.
O clube agradece às coordenadoras de cada escola pela amabilidade com que receberam a comitiva e garante que continuará a trabalhar em prol da comunidade e em especial junto das escolas e dos alunos.

