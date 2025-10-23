Alenquer disponibiliza aplicação móvel para registo de ocorrências no espaço público

A Câmara de Alenquer lançou uma nova aplicação móvel que reúne, num único espaço digital, alertas, ocorrências e informações de interesse público. A app Alenquer, disponível para smartphone e tablet com sistemas Android e iOS, permite ao munícipe aceder rapidamente a notícias, agenda de eventos e serviços online. Com esta ferramenta, os utilizadores podem comunicar anomalias detectadas na via pública, limpeza urbana, iluminação, espaços verdes ou equipamentos escolares, contribuindo assim para uma resposta mais célere e eficaz dos serviços municipais.

A aplicação possibilita ainda receber alertas importantes, como condicionamentos de trânsito, avisos meteorológicos e outras informações relevantes. Outra das funcionalidades é a de explorar o concelho através de um mapa interactivo, onde é possível localizar museus, restaurantes, farmácias e outros pontos de interesse, bem como aceder a contactos úteis.

No domínio dos serviços online, a app aproxima a autarquia dos cidadãos, permitindo tratar de processos administrativos sem sair de casa, desde candidaturas a bolsas de estudo a pedidos de títulos de estacionamento mensal ou documentos relacionados com urbanismo, educação, economia e acção social.