uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-23
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.23 1ª página Política Alenquer instala sensores de estaci ...

Alenquer instala sensores de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Alenquer vai instalar sensores de estacionamento em lugares reservados a pessoas com mobilidade condicionada. O protocolo de cooperação a celebrar com o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) foi aprovado na reunião de câmara de 6 de Outubro. A iniciativa insere-se no projecto RE-C03-105 “Plataforma + Acesso”, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, e visa reforçar a autonomia e mobilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os sensores permitirão disponibilizar informação em tempo real sobre a ocupação dos lugares reservados, garantindo maior segurança e previsibilidade no acesso aos serviços públicos.
A celebração do protocolo não implica encargos financeiros para o município, ficando a instalação e manutenção dos sensores a cargo do INR. A câmara compromete-se a apoiar os procedimentos administrativos, assegurar a manutenção dos locais de instalação e comunicar ao instituto qualquer intervenção que possa afectar o funcionamento dos sensores.
A aplicação Acessibilidade 360° permitirá identificar se os serviços públicos estão devidamente preparados para pessoas com deficiência visual, auditiva ou motora, contribuindo para a criação de um sistema nacional de georreferenciação de lugares de estacionamento reservados. No concelho de Alenquer, os sensores serão instalados no posto da GNR de Alenquer, na UCSP Alenquer e nas instalações da câmara.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...