Alenquer instala sensores de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida

A Câmara de Alenquer vai instalar sensores de estacionamento em lugares reservados a pessoas com mobilidade condicionada. O protocolo de cooperação a celebrar com o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) foi aprovado na reunião de câmara de 6 de Outubro. A iniciativa insere-se no projecto RE-C03-105 “Plataforma + Acesso”, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, e visa reforçar a autonomia e mobilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os sensores permitirão disponibilizar informação em tempo real sobre a ocupação dos lugares reservados, garantindo maior segurança e previsibilidade no acesso aos serviços públicos.

A celebração do protocolo não implica encargos financeiros para o município, ficando a instalação e manutenção dos sensores a cargo do INR. A câmara compromete-se a apoiar os procedimentos administrativos, assegurar a manutenção dos locais de instalação e comunicar ao instituto qualquer intervenção que possa afectar o funcionamento dos sensores.

A aplicação Acessibilidade 360° permitirá identificar se os serviços públicos estão devidamente preparados para pessoas com deficiência visual, auditiva ou motora, contribuindo para a criação de um sistema nacional de georreferenciação de lugares de estacionamento reservados. No concelho de Alenquer, os sensores serão instalados no posto da GNR de Alenquer, na UCSP Alenquer e nas instalações da câmara.