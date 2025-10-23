uma parceria com o Jornal Expresso

Assembleia Municipal de Abrantes aprovou regulamentos e contratos interadministrativos

A Assembleia Municipal de Abrantes reuniu-se na sexta-feira, 26 de Setembro, no auditório da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, numa sessão que contou com a aprovação de regulamentos, apoios às freguesias e contratos interadministrativos.
No que respeita a apoios às freguesias, foram aprovadas as propostas para financiar a realização da Feira Gastronómica de Alvega, no montante de 1.000,00€; a Feira Mostra de Mouriscas, 1.000,00€; o projecto “Rota da Água e do Ouro” em Carvalhal, 15.000,00€; e a Feira do Petisco no Pego, 1.000,00€. Todas as propostas obtiveram votos favoráveis, registando-se apenas a abstenção da CDU. Outro ponto central foi a aprovação de contratos interadministrativos no valor global de 170.768 euros para assegurar os transportes escolares no ano lectivo 2025/2026, incluindo deslocações para saúde oral, provas de aferição e outras actividades, onde a CDU também se absteve. A sessão contou ainda com a intervenção de vários presidentes de junta e deputados municipais, alguns deles a realizar a sua última intervenção antes das eleições autárquicas.

