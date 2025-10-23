Novos autarcas de Santarém tomam posse a 31 de Outubro

Cerimónia de tomada de posse dos eleitos da Assembleia Municipal de Santarém e da Câmara Municipal de Santarém vai decorrer no Convento de São Francisco.

A tomada de posse dos eleitos para a Assembleia Municipal de Santarém e da Câmara Municipal de Santarém está agendada para dia 31 de Outubro, pelas 17h30, no Convento de São Francisco, em Santarém. João Leite, da coligação PSD/CDS, vai tomar posse pela primeira vez como presidente eleito da Câmara de Santarém e vai governar num quadro de maioria relativa, mas já com a informação de que o PS não está disponível para um acordo de governação nem para aceitar pelouros, ao contrário do que sucedeu no mandato que agora termina. Isso mesmo foi deixado claro poucas horas depois das eleições pelo cabeça de lista do PS à Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, que irá assumir o cargo de vereador da oposição.

Já o vereador socialista Nuno Domingos, agora reeleito e que assumiu pastas como a Cultura, Património e Centro Histórico no mandato 2021-2025, deixou uma mensagem nas redes sociais em jeito de despedida das funções executivas no município. “Não consegui fazer tudo o que me propunha, mas tenho orgulho em, com todas estas pessoas, ter conseguido concretizar projectos muito importantes e em deixar alguns outros em desenvolvimento. Tenho sobretudo orgulho em ter deixado o sector, melhor do que o encontrei. Quanto ao resto, parabéns aos vencedores e votos de que possam fazer o melhor pelo nosso futuro colectivo”, escreveu.

Nas eleições para a Câmara de Santarém o PSD elegeu 4 elementos, o PS elegeu outros 4 e o Chega conta com um 1 vereador, sendo a correlação de forças idêntica à do mandato cessante. Para a assembleia municipal, a coligação PSD/CDS foi a mais votada, elegendo 11 representantes, tantos como o PS. O Chega terá quatro eleitos e a CDU 1. Há quatro anos, a lista do PS tinha sido a mais votada para a assembleia municipal e ficou com a presidência desse órgão autárquico, por Joaquim Neto, que agora felicitou e desejou votos de “muito sucesso” aos vencedores das eleições para os vários órgãos, mas não esqueceu também quem não alcançou os objectivos.

“Uma palavra especial também para quem não venceu: ao Pedro Ribeiro, pela seriedade e dedicação com que defendeu as suas ideias para Santarém, e a todos os candidatos a presidentes de junta que não atingiram o objetivo. Um agradecimento sentido aos presidentes de junta que não foram reeleitos, mas que, ao longo dos últimos anos, deram o seu melhor pelas suas freguesias”, publicou Joaquim Neto nas redes sociais.